Asl Bari | Diecimila test per gli operatori sanitari

Diecimila test rapidi per isolare i casi di Covid tra il personale sanitario dell'Azienda Sanitaria barese. Ad annunciarlo è stata l'Asl Bari presentando il primo POCT (Point of care testing) posizionato presso l'Ospedale DI Venere. Ne saranno consegnati altri sette ai presidi San Paolo-Bari, Altamura, Molfetta, Corato, Monopoli, Putignano e Terlizzi. I POCT e i kit sono forniti dalla Protezione Civile regionale e con la prossima consegna di altri 5mila test, per un totale di 10mila, la ASL Bari potrà ampliare ulteriormente il campo d’indagine, coinvolgendo tutte le altre strutture sanitarie e, sempre su base volontaria, anche tutti i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale.

Il test è di facile e rapida esecuzione: basta una gocciolina di sangue posizionata su una piastrina, con l’apposito reagente e l’apparecchiatura ne dà “lettura” in dieci minuti. I risultati vengono poi controllati e validati dai responsabili dei laboratori analisi. Il test di natura sierologica consente di individuare le IgG e IgM nel sangue. Queste sigle indicano gli anticorpi prodotti nella fase iniziale dell’infezione o più tardivamente e si ritrovano nel sangue come “un’impronta” dell’avvenuto contatto con il virus.