Asili nido Taranto, Perrotta: “Nessuna decisione definitiva su privatizzazione”

In merito alle preoccupazioni sorte dopo la determina n. 2238 del 1° aprile 2025, con cui è stato nominato il gruppo di lavoro per l’esternalizzazione degli asili nido comunali, Giuliana Perrotta, commissaria straordinaria del Comune di Taranto, chiarisce la situazione.

Dopo l’incontro con le associazioni dell’11 marzo a Palazzo di Città, durante il quale è stato ribadito il forte sostegno al mantenimento della gestione pubblica del servizio, la commissaria ha avviato un approfondimento tecnico-gestionale e finanziario per valutare la possibilità di revocare gli atti della precedente amministrazione. Tuttavia, tale verifica è ancora in corso e non si è ancora conclusa.

Con l’indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale, Giuliano Perrotta dispone ora soltanto dei poteri di ordinaria amministrazione. Pertanto, non è stato adottato alcun atto definitivo o irreversibile relativo alla privatizzazione degli asili.

La decisione finale resterà quindi nelle mani della futura amministrazione, che potrà rivalutare l’intero procedimento una volta insediata.

