Asili nido Taranto, CISL FP: “Subito progetti per accedere a fondi Valditara”

Ligonzo sollecita il Comune a non perdere l’opportunità di 800 milioni per nuove strutture e servizi per l’infanzia

TARANTO — La CISL FP, attraverso il suo rappresentante Fabio Ligonzo, lancia un appello urgente all’amministrazione comunale di Taranto affinché si attivi subito per accedere agli 800 milioni di euro stanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il potenziamento degli asili nido. Il decreto firmato dal ministro Giuseppe Valditara prevede risorse destinate alla costruzione di nuovi asili e alla riconversione di edifici pubblici inutilizzati. «Il Comune deve muoversi senza indugi, presentando progetti adeguati per aumentare i posti disponibili e migliorare i servizi educativi alla prima infanzia», spiega Ligonzo. Il sindacato sottolinea anche la criticità delle scadenze: i lavori dovranno essere aggiudicati entro il 31 agosto 2025, una data che potrebbe coincidere con l’insediamento della nuova Giunta comunale. «Serve tempestività per non compromettere un’opportunità strategica», ammonisce Ligonzo. La CISL FP ribadisce inoltre la propria contrarietà a qualsiasi forma di esternalizzazione dei servizi, chiedendo che la gestione degli asili resti pubblica per tutelare qualità e diritti dei lavoratori. «È il momento di investire seriamente nella prima infanzia e rafforzare l’occupazione, senza soluzioni improvvisate che rischiano di penalizzare famiglie e personale educativo», conclude il sindacalista. Condividi su…



