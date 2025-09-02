FRANCAVILLA FONTANA – L’ascensore della “Ragioneria”, ovvero l’istituto tecnico tecnologico “Calò” di Francavilla Fontana, è guasto dallo scorso mese di novembre, creando problemi e disagi a chi, tra studenti e personale, necessiterebbe della macchina per raggiungere i piani superiori. La “scoperta”, in realtà già segnalata alla Provincia di Brindisi, ente competente, è del consigliere regionale in quota “Con” Alessandro Leoci, questa mattina in sopralluogo presso la struttura scolastica.

“Una situazione incresciosa, per la quale ho già avviato interlocuzioni con la Provincia affinché si individui al più presto una soluzione concreta. Alla vigilia del nuovo anno scolastico è fondamentale garantire condizioni ideali per la frequenza delle lezioni, specialmente – ricorda Leoci – per chi ha difficoltà motorie”.

Il problema sarebbe legato al mancato reperimento di un pezzo di ricambio.

Ascensore rotto da quasi un anno: disagi alla “Ragioneria”

“L’istituto, diretto dal dirigente scolastico Roberto Cennoma, è frequentato da oltre 800 studenti provenienti da tutta la provincia. Tra questi – spiega Leoci – più di 30 ragazzi hanno diverse forme di disabilità e necessitano dell’ascensore, in particolare per raggiungere le aule collocate ai piani superiori. Un guasto, purtroppo, che si è registrato all’inizio dello scorso anno scolastico. Dopo un sopralluogo della ditta incaricata della manutenzione è emerso che, trattandosi di un impianto datato, i pezzi di ricambio non risultano più disponibili sul mercato e devono essere prodotti in Germania”.

Ad ogni modo, spiega il capogruppo di Con, “Dalla Provincia ho ricevuto rassicurazioni che agiranno con urgenza e che il problema verrà risolto nel più breve tempo possibile. Seguirò la vicenda con attenzione confidando in una pronta soluzione del problema”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author