As Bisceglie 1913 | La Cava è ufficialmente il nuovo tecnico

Prende sempre più forma il nuovo Bisceglie Calcio targato Vincenzo Racanati. Dopo l’ufficializzazione del Direttore sportivo, il sodalizio stellato comunica che Sergio La Cava è il nuovo allenatore.

Nato ad Avellino il 19 settembre 1961, la Cava è un profondo conoscitore della serie D. Nel corso della sua carriera ha allenato squadre come la Turris, il Potenza, il Termoli, il Pomigliano, l’Isola Liri, il Picerno, la Battipagliese, il Neapolis.

Per il tecnico campano si tratta della terza esperienza in Puglia dopo quella maturata con il Bitonto in serie D centrando la salvezza ai playout e con il Barletta, in Eccellenza, nella stagione 2016-2017.

Nel corso della sua carriera, La Cava ha conquistato la Coppa Italia Regionale molisana e vinto i campionati di Eccellenza con il Bojano ed il Solofra, nonché un campionato di Promozione alla guida del Carotenuto del Mugnano del Cardinale.

Nelle prossime ore saranno ufficializzati i primi nuovi giocatori che indosseranno la casacca nerazzurra nella nuova annata calcistica.