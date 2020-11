As Bisceglie 1913 | Avellino-Bisceglie rinviata, speranze per la trasferta di Pagani

Condividi

Primi tamponi negativi ma non ancora sufficienti per andare a giocare ad Avellino. La Lega Pro ha ufficializzato il rinvio del match tra il Bisceglie e gli irpini, in programma in origine nel pomeriggio di oggi. I nerazzurrostellati non hanno ancora raggiunto il numero di 13 giocatori disponibili e non sono partiti alla volta di Avellino, dove ci sono 5 giocatori dei biancoverdi risultati positivi al tampone nell’ultima tornata di test effettuati. Una situazione ancora critica in casa biscegliese ma che sta vedendo la luce in fondo al tunnel. Venerdì sono in programma altri tamponi e la dirigenza spera di avere altre buone notizie riguardanti le negatività dei tesserati rimasti ancora positivi. Una volta guariti dal virus i calciatori dovranno eseguire la visita medica per ottenere l’idoneità sportiva e successivamente potranno scendere di nuovo in campo. Nel frattempo i nerazzurostellati continuano ad avere cinque partite in meno e si preparano ad un tour de force impressionante. Domenica a Pagani, mercoledì contro il Monopoli (molto probabilmente si giocherà a Francavilla), domenica 29 in casa contro il Potenza, il mercoledì successivo a Catania e poi a Terni. Percorso a ostacoli e costi esosi. Il campionato di Serie C, quest’anno, è questo. Senza pubblico, con protocolli costosi e calendari che vivono di continuo. Il prezzo che il calcio paga per convivere con il Covid.