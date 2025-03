Arte Sospesa, a Crispiano due serate con Vessicchio e Haber

Il teatro comunale di Crispiano ospiterà il 25 e 26 marzo il gran finale di Arte Sospesa, progetto culturale vincitore del bando PugliaCapitaleSociale 3.0, promosso dall’accademia musicale “G. Puccini” e dedicato alla crescita artistica e sociale dei ragazzi dagli 11 ai 15 anni.

Ospiti speciali Vessicchio e Haber

A dare lustro all’evento saranno due ospiti d’eccezione: il maestro Beppe Vessicchio, celebre direttore d’orchestra del Festival di Sanremo, e l’attore Alessandro Haber, con una carriera di oltre 150 film e numerosi premi. Entrambi assisteranno alla restituzione pubblica dei laboratori realizzati in questi mesi.

Il concerto dell’orchestra giovanile

Martedì 25 marzo sarà protagonista l’orchestra musicale giovanile sociale nata grazie al progetto. I giovani musicisti, preparati dai maestri dell’accademia sotto la guida di Silvestro Sabatelli, si esibiranno alla presenza di Vessicchio, che il giorno prima terrà un workshop esclusivo per loro.

Il teatro sociale e il fumetto

La serata di mercoledì 26 marzo sarà dedicata al laboratorio teatrale condotto da Giuseppina Di Cesare. I 13 giovani partecipanti porteranno in scena lo spettacolo Famiglia in teatro, frutto di un percorso che ha coinvolto anche scrittura e scenografia. In chiusura sarà presentato il fumetto realizzato dai ragazzi sotto la guida degli esperti Gian Marco De Francisco e Giovanni Battista Montinaro, ispirato ai temi dell’Agenda 2030.

Un progetto solidale per diffondere cultura e inclusione

Il titolo Arte Sospesa si ispira all’antica tradizione del “caffè sospeso”, estendendo il concetto alla cultura come strumento per abbattere disuguaglianze e diffondere valori sociali e ambientali. Al progetto hanno contribuito il Comune di Crispiano, l’istituto comprensivo “F. Severi”, la masseria Amastuola e la masseria Francesca, con la collaborazione del L.L.I.F.E Project Team e del videomaker Gianni Giacovelli.

Le serate saranno a ingresso libero, con inizio alle ore 20.

