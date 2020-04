Arrivano le belle giornate, si può fare il bagno al mare?

Condividi

E' possibile fare il bagno al mare? E' una delle domande più ricorrenti in questi giorni, in vista della libera circolazione a partire dal prossimo 4 maggio.

E' bene precisare che fare il bagno al mare è già consentito per chi abita vicino e non deve spostarsi troppo per raggiungerlo, sempre che non sia vietato da ordinanze locali. Ma questa estate potranno farlo tutti e le spiagge stanno lavorando per attrezzarsi alla nuova era del coronavirus. Diverse le proposte avanzate dalle Regioni e anche le varie associazioni di categoria sono già al lavoro per arrivare ad una soluzione in tempi brevi. Previsti accessi a 'numero chiuso' con prenotazione obbligatoria e ombrelloni distanziati. Non mancheranno i controlli tra i bagnanti. Gli stabilimenti balneari sono già pronti ad adottare la soluzione migliore che verrà presa: plexiglass o cordoni, presidi sanitari e strutture destinare al soccorso di pazienti, tutto, purché si torni a lavorare garantendo la sicurezza per la salute dei bagnanti.