Arrivano i primi eventi autunnali in piazza Umberto: Petruzzelli chiede alleanza civica

Nonostante il susseguirsi di fatti di cronaca sanguinosi, Piazza Umberto a Bari si prepara a vivere una nuova stagione di eventi e vivacità per restituire la piazza alla cittadinanza, trasformandola in un punto di incontro e socialità.

L’amministrazione comunale, con il supporto dell’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy Pietro Petruzzelli, ha annunciato un ricco calendario di iniziative per i prossimi mesi.

Il primo grande appuntamento è previsto per ottobre con l’arrivo del “Tipico Village”. La piazza si trasformerà in un’area illuminata, con bancarelle e casette dedicate al food e all’artigianato locale.

L’evento non sarà solo un’occasione per scoprire prodotti tipici, ma ospiterà anche le fasi finali del secondo campionato “La Migliore Assassina”, una competizione culinaria che promette di attirare molti curiosi. Il programma include anche attività pensate appositamente per le famiglie.

A novembre, dal 7 al 9, Piazza Umberto diventerà il paradiso dei golosi con il ritorno della “Festa del Cioccolato artigianale”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Bari, è una tappa del tour nazionale “Feste del cioccolato” e vedrà la partecipazione di maestri cioccolatieri provenienti da 15 regioni italiane, tutti membri dell’associazione “Choco Amore”.

Oltre all’esposizione e alla vendita di prelibatezze, l’evento offrirà laboratori didattici dedicati ai più piccoli. Sarà allestita una postazione dove i maestri cioccolatieri faranno dimostrazioni e insegneranno ai bambini delle scuole primarie i segreti del vero cioccolato artigianale, promuovendo al contempo i principi della sana alimentazione.

L’assessore Petruzzelli ha sottolineato l’importanza di un’azione collettiva per la riqualificazione della piazza: “Vogliamo costruire un’alleanza civica per Piazza Umberto,” ha dichiarato. L’invito è rivolto a imprese, associazioni, cittadini e operatori che desiderano contribuire a riportare gioia e vitalità in un luogo che, negli ultimi tempi, è stato al centro di “tristi fatti di cronaca”.

La programmazione autunnale, che include anche iniziative come la “Notte dei ricercatori” il prossimo 26 settembre, punta a essere un preludio all’atmosfera magica del Natale. Come ogni anno, a dicembre la piazza si illuminerà con mercatini artigianali, luminarie, Babbo Natale ed elfi, confermandosi un punto di riferimento per le festività baresi.

“Siamo felici di presentare questi primi appuntamenti, ma ci auguriamo che il calendario si arricchisca di nuove proposte,” ha concluso l’assessore, offrendo il pieno sostegno dell’amministrazione a tutti coloro che vorranno partecipare a questa sfida per la città

