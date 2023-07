Arriva un rinforzo per il centrocampo del Taranto

TARANTO – Dopo Samele, un altro calciatore proveniente dalla scuola Sassuolo, sta per giungere alla corte di mister Capuano. Si tratta di Antonio Borgia, 20 anni, centrocampista intermedio destro. Nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Lamezia Terme, collezionando 22 presenze con tre reti. Borgia, pugliese di Foggia, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Sassuolo dove ha disputato due stagioni, dal 2019 al 2021, per poi passare al Gravina in serie D.

