Arriva l’autovelox sulla Potenza-Melfi, Barile approva l’installazione sulla S.S.658

Il Comune di Barile ha deliberato l’installazione di due dispositivi di rilevamento della velocità, noti come autovelox, lungo la Strada Statale 658 “Potenza-Melfi”, nel tratto compreso tra il km 39+50 e il km 43+00. La decisione è stata presa durante una riunione della Giunta comunale, tenutasi il 20 giugno 2025, e mira a migliorare la sicurezza stradale in un’area caratterizzata da un’elevata incidentalità, in gran parte dovuta a eccessi di velocità.

La proposta, che ha ricevuto pareri favorevoli da parte dei responsabili dei settori tecnici e finanziari, è stata motivata dall’analisi dei dati statistici sugli incidenti e sul traffico, che evidenziano una problematica crescente in termini di sicurezza per gli utenti della strada. L’amministrazione ha sottolineato l’importanza di adottare misure preventive per contrastare comportamenti di guida pericolosi.

I dispositivi saranno installati in via sperimentale per una durata di quattro mesi e funzioneranno senza la necessità della presenza costante di agenti di polizia, garantendo un monitoraggio continuo. Prima dell’installazione, il Comune dovrà acquisire il nulla osta da ANAS S.p.A., ente proprietario della strada, e completare le procedure tecniche e amministrative necessarie.

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, evidenziando l’urgenza di intervenire per garantire una maggiore sicurezza della circolazione stradale nella zona.

