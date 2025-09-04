Arriva il calendario della Polizia di Stato del 2026

Sono ancora una volta gli scatti d’autore i protagonisti del nuovo Calendario Polizia 2026. A realizzarli, quest’anno, è stato il collettivo di Ricordi stampati, Settimio Benedusi e Guido Stazzoni.

Immagini che celebrano l’umanità dietro l’uniforme attraverso i dettagli dei volti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

A partire da oggi potete prenotare la vostra copia per il 2026.

Bastano pochi passaggi:

bonifico su iban IT33I0306909606100000402776 intestato al “Comitato italiano per l’UNICEF”

in alternativa versamento sul conto corrente postale nr.745000 intestato a “Comitato italiano per l’UNICEF”

causale del bonifico/versamento “Calendario della Polizia di Stato 2026”

consegna della ricevuta di bonifico/versamento all’Ufficio relazioni con il pubblico della tua Questura di riferimento.

Il costo è di 8 euro per quello da parete e 6 euro per quello da tavolo.

Anche nel 2026 il ricavato delle vendite sarà destinato a 2 progetti solidali.

Una parte sosterrà il Piano Marco Valerio, che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli gravemente malati, il restante finanzierà il progetto “Zambia” del Comitato italiano per l’UNICEF, che cerca di garantire il “diritto all’acqua” agli abitanti del paese africano e in particolare ai bambini che vivono in condizioni di povertà e malnutrizione acuta.

