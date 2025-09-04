4 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Arriva il calendario della Polizia di Stato del 2026

Giuseppe Cutro 4 Settembre 2025
centered image

Per l’edizione del 2026 gli scatti sono di Ricordi stampati, Settimio Benedusi e Guido Stazzoni

Sono ancora una volta gli scatti d’autore i protagonisti del nuovo Calendario Polizia 2026. A realizzarli, quest’anno, è stato il collettivo di Ricordi stampati, Settimio Benedusi e Guido Stazzoni.

Immagini che celebrano l’umanità dietro l’uniforme attraverso i dettagli dei volti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

A partire da oggi potete prenotare la vostra copia per il 2026.

 Bastano pochi passaggi:

  • bonifico su iban IT33I0306909606100000402776 intestato al “Comitato italiano per l’UNICEF”
  • in alternativa versamento sul conto corrente postale nr.745000 intestato a “Comitato italiano per l’UNICEF”
  • causale del bonifico/versamento “Calendario della Polizia di Stato 2026”
  • consegna della ricevuta di bonifico/versamento all’Ufficio relazioni con il pubblico della tua Questura di riferimento.

Il costo è di 8 euro per quello da parete e 6 euro per quello da tavolo.

Anche nel 2026 il ricavato delle vendite sarà destinato a 2 progetti solidali.

Una parte sosterrà il Piano Marco Valerio, che aiuta le famiglie dei poliziotti con figli gravemente malati, il restante finanzierà il progetto “Zambia” del Comitato italiano per l’UNICEF, che cerca di garantire il “diritto all’acqua” agli abitanti del paese africano e in particolare ai bambini che vivono in condizioni di povertà e malnutrizione acuta.

About Author

Giuseppe Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Potenza: studenti in presidio davanti l’USR contro il genocidio in Palestina

4 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Potenza: appello della Fials per l’attivazione di un Concorso Infermieristico Regionale

4 Settembre 2025 Michael Logrippo

Potenza: un progetto per il recupero urbanistico dell’ex Vivalat

4 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Venosa: candidatura a sede della nuova Facoltà di Giurisprudenza dell’Università della Basilicata

4 Settembre 2025 Michael Logrippo

Basilicata: dal ministero 36 milioni all’Unibas

4 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Inaugurata a Roma la mostra “Basilicata sacra: un altro cielo”

4 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

potrebbe interessarti anche

Confapi: “Taranto sempre più isolata, così rilancio impossibile”

4 Settembre 2025 Dante Sebastio

Regionali, centrosinistra al bivio

4 Settembre 2025 Antonio Bucci

Potenza: studenti in presidio davanti l’USR contro il genocidio in Palestina

4 Settembre 2025 Giuseppe Cutro

Serie C, Potenza: medie voto e statistiche dopo la 2a Giornata

4 Settembre 2025 Redazione