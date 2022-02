MOLFETTA- Avrebbe atteso l’arrivo del rivale in amore nei pressi in un bar in via Ruvo e poi avrebbe esploso due colpi d’arma da fuoco ferendolo al torace: un 18enne è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri della sezione Operativa della compagnia di Molfetta.

I fatti risalgono al pomeriggio del 31 dicembre 2021 quando un 33enne è stato raggiunto da due colpi di pistola dal rivale, un 18enne incensurato, davanti a diversi avventori che si sono trovati nei pressi del bar. L’uomo è stato poi trasferito presso l’ospedale di Molfetta. Sono stati i medici che l’hanno preso in cura a informare i carabinieri della sparatoria.

Dunque, avviata l’attività d’indagine, nella giornata di venerdì 18 hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare in carcere a carico del 18enne di Molfetta che il 31 dicembre scorso ha esploso due colpi di arma da fuoco nei confronti del 33enne molfettese. I reati contestatigli sono il tentato omicidio e il porto illegale di arma da fuoco.

Le indagini svolte dai carabinieri della sezione Operativa della compagnia di Molfetta, sotto il diretto coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, hanno permesso di ricostruire dettagliatamente tutti i passaggi dell’efferata vicenda, individuando l’odierno arrestato quale autore del gesto, che ha esploso i colpi di arma da fuoco in pieno centro cittadino. Il provvedimento emesso è stato eseguito dai militari dell’Arma nel tardo pomeriggio di venerdì 18, nel corso delle indagini su una vicenda che ha creato non poco allarme sociale nella comunità molfettese. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Turi a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.