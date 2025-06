Arresti e controlli a Francavilla Fontana, Oria e Torre Santa Susanna

FRANCAVILLA FONTANA – Due arresti per evasione a Torre Santa Susanna, provvedimenti restrittivi tra Oria e Villa Castelli. A Francavilla Fontana, invece, lente di ingrandimento puntata sui luoghi legati alla mala movida. Nell’ambito dei servizi preventivi disposti dal Comando provinciale carabinieri di Brindisi, i militari della Compagnia al comando del capitano Alessandro Genovese hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. I controlli sono diretti a ridurre i reati sul territorio e fornire un reale incremento della sicurezza alla cittadinanza,

Gli arresti a Torre, Oria e Villa Castelli

A Torre Santa Susanna, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza due uomini per evasione dalla misura della detenzione domiciliare cui erano sottoposti. I due sono stati sorpresi dalle pattuglie per le vie del paese senza giustificato motivo.

A Oria, i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un provvedimento restrittivo in carcere emesso dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di una donna. La signora dovrà espiare la pena di 11 anni di reclusione, per traffico di sostanze stupefacenti.Reato commesso nel territorio oritano e in altri comuni della provincia di Brindisi tra il 2018 e il 2019.

Gli stessi militari hanno anche denunciato a piede libero un giovane. Il ragazzo, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di stupefacente.

A Villa Castelli, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un provvedimento restrittivo in carcere emesso dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un uomo che dovrà espiare la pena di 16 anni di reclusione, per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, commessi tra il 2013 e il 2018.

Malamovida, i controlli dei carabinieri

A Francavilla Fontana, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione hanno svolto serrati controlli, soprattutto nelle ore serali e notturne. Le attenzioni dell’Arma si sono concentrate nei luoghi di maggior aggregazione giovanile al fine di prevenire episodi di illegalità e tutelare la sicurezza dei cittadini. Numerosi i presidi presso la villa comunale e i parchi pubblici della Città degli Imperiali. La mission è di incrementare la percezione di sicurezza e arginare comportamenti irrispettosi e pericolosi dovuti all’incauto utilizzo di veicoli a due ruote. Sono state infatti elevate molteplici contestazioni per violazioni al Codice della Strada e sottoposti a fermo amministrativo due motocicli. Un individuo è stato denunciato a piede libero perché colto alla guida della sua auto sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. E, ancora, due giovani sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa perché trovati in possesso di modici quantitativi di stupefacente per uso personale.

Tale servizio rientra nell’attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente in tutta la provincia.

