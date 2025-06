Arresti domiciliari per un dirigente medico della BAT: è accusato di truffa aggravata e false attestazioni

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un dirigente medico della provincia BAT, accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato e di false attestazioni sulla presenza in servizio. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Trani su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito di un’attività investigativa condotta dal Commissariato di Trani.

Le indagini hanno preso avvio da una segnalazione secondo cui il medico, in servizio presso un reparto di un importante ospedale della provincia, dopo aver timbrato il cartellino e svolto il passaggio di consegne, si allontanava abitualmente dalla struttura per poi farvi ritorno solo al termine del turno o in caso di chiamata urgente. L’attività di osservazione e pedinamento ha confermato la condotta contestata, documentando numerosi episodi a partire da novembre 2024.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura ha richiesto la misura cautelare, accolta dal GIP che ha disposto gli arresti domiciliari. Si precisa che il provvedimento non è definitivo e che l’indagato è da ritenersi non colpevole fino a sentenza definitiva.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author