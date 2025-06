Arresti Bari, Camera Penale insorge contro video virale: “Violata dignità umana”

La diffusione del filmato mostra uomini in manette. Gli avvocati chiedono un intervento immediato delle istituzioni

Sta suscitando indignazione la circolazione, sui social network e tramite le app di messaggistica istantanea, di un video della durata di 2 minuti e 28 secondi che documenta l’arresto di quattro persone da parte degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bari, nel quartiere San Girolamo. Il filmato mostra gli indagati bloccati a terra o contro un muro, con le manette ai polsi, ai quali vengono rimossi e poi riapplicati barbe e baffi adesivi.

A denunciare pubblicamente la gravità del contenuto è la Camera Penale di Bari, che in una nota definisce il video “giuridicamente, socialmente, umanamente inaccettabile e intollerabile”. L’organismo forense parla senza mezzi termini di “barbarie” e “atto di violenza” contro la dignità degli indagati.

“È assolutamente inaccettabile – scrive la Camera Penale – che si decida di annichilire ed affossare la dignità dell’essere umano, senza preoccuparsi minimamente non solo dell’articolo 13 della Costituzione, ma soprattutto della natura stessa dell’essere umano, nella sua espressione più alta che lo qualifica: la dignità”.

Non è chiaro al momento chi abbia diffuso le immagini, diventate virali in poche ore. Il video mostra alcuni passaggi dell’operazione della polizia nel parcheggio condominiale in cui gli arrestati sono stati sorpresi. Uno di loro aveva con sé una pistola calibro 9 nascosta in un borsello, mentre nell’auto sarebbe stato ritrovato anche un secchio contenente chiodi a sei punte, potenzialmente utilizzabili per azioni di disturbo o fuga.

Nel frattempo, la Camera Penale auspica “un immediato chiarimento da parte delle istituzioni” e sollecita “un deciso intervento sotto il profilo disciplinare”. “La tutela della dignità non ammette compromessi”, concludono gli avvocati.

Il caso ha riaperto il dibattito sull’uso e sulla diffusione di materiale sensibile durante operazioni di polizia, soprattutto in assenza di garanzie per i soggetti coinvolti, ancora non giudicati. Sul punto si attendono eventuali dichiarazioni ufficiali da parte della Questura di Bari o del Ministero dell’Interno.

