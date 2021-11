POLIGNANO A MARE- È stato fermato dai carabinieri per un controllo, gli hanno trovato addosso della marijuana e allora i militari hanno deciso di approfondire: a casa è stata scoperta una serra allestita di tutto punto e altri 700 grammi della stessa sostanza, più materiale per il confezionamento. È stato arrestato un 48enne di Polignano a Mare.

È accaduto nella serata di ieri, 19 novembre, quando i carabinieri della locale stazione, impegnati in specifici servizi di contrasto ai reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto un quarantottenne del luogo.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a controllo dai carabinieri mentre passeggiava in centro ed è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di marijuana. I militari, accertato che il luogo del controllo fosse poco distante dall’abitazione del soggetto, hanno ipotizzato che quella trovata fosse solo una parte della sostanza stupefacente in suo possesso e hanno deciso, pertanto, di approfondire i controlli con una perquisizione domiciliare.

L’intuizione dei Carabinieri è stata confermata quando all’interno dell’abitazione, hanno trovato una serra indoor realizzata con materiale riflettente, lampade alogene, trasformatori elettrici, timer digitali per la corrente elettrica e fertilizzante. Non solo, a completare la “centrale casalinga”, in casa sono stati trovati vari materiali per il confezionamento ed altri 700 grammi di marijuana.

L’uomo, pertanto, è stato tratto in arresto dai carabinieri di Polignano a Mare e dopo il rito direttissimo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto alla misura cautelare all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.