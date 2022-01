Arrestato per maltrattamenti in famiglia. È accaduto a Palagiano.

I Carabinieri della Stazione di Palagiano, hanno proceduto all’arresto di un uomo di 47 anni, ritenuto presumibilmente responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. I militari sono stati allertati dalla segnalazione di un cittadino che lamentava la presenza di un soggetto intento a suonare in modo insistente ad un citofono. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato che il soggetto in questione si scagliasse con un coltello contro un altro uomo. Il 47enne è stato accompagnato in caserma per accertare la natura della lite, ed è emerso, dopo aver rintracciato anche la sua convivente, un retroscena caratterizzato da violenze fisiche e psicologiche ai danni della stessa donna. L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per maltrattamenti in famiglia e condotto nella casa circondariale di Taranto.