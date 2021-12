FRANCAVILLA FONTANA – Col suo fare sospetto, è stato fermato per un controllo da una pattuglia di ronda. Ci hanno messo poco, gli agenti della polizia locale per capire che no, quella slitta non era sua, ma era stata rubata addirittura a Babbo Natale, cui è stata prontamente restituita, mentre il malfattore, un lestofante del posto, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa, come sempre tutta da dimostrare, di furto aggravato e attentato al Natale.

Gli auguri di Natale della Polizia Locale

Sembra una storia inventata e, infatti, lo è, per una “cronaca” ricavata dallo spot di Natale della Polizia Locale di Francavilla Fontana, patrocinato dal Comune e realizzato dal fotografo Emanuele Rametta. Un modo originale per augurare a tutti i francavillesi buone feste. Nello spot, diventato subito virale, viene simpaticamente sintetizzato il grande lavoro degli agenti impegnati, da sempre, sul territorio. Freddo, caldo. Ferragosto o, appunto, Natale, poco importa. E questa volta, se pur per scherzo, ad essere aiutato dai poliziotti è addirittura Santa Claus che, una volta riavuta la sua slitta, è pronto a consegnare i regali ai bimbi più bravi. Non quelli cattivi. A loro, ci pensa la polizia locale.