TARANTO- Non si è accorto che un uomo, allungando la mano, gli avrebbe rubato la carta di credito e i documenti al mercato del pesce: glieli hanno consegnati i carabinieri dopo aver acciuffato il borseggiatore solitario.

È accaduto a Taranto, nella mattina del 16 ottobre, quando i militari della stazione di Taranto San Cataldo hanno arrestato un 57enne tarantino, in flagranza di reato, che aveva appena sfilato il portafoglio dalla tasca dei pantaloni di un anziano, al mercato ittico.

L’arresto è sicuramente il frutto del lavoro portato avanti dagli uomini e dalle donne dell’Arma, impegnati proprio in servizi per prevenire questo tipo di reati, in particolare commessi nei confronti delle persone più fragili, organizzati soprattutto nei giorni festivi.

L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dai militari dell’Arma, dopo che ha tentato di darsi alla fuga, confondendosi nella folla presente, avendo appena prima, in un attimo di distrazione della anziana vittima, sottratto documenti personali e una carta di pagamento, con la quale avrebbe poi potuto ritirare soldi in contanti ad un qualsiasi sportello Atm.

La vittima, che non si è minimamente accorta dell’accaduto, quando i carabinieri le hanno restituito il portafoglio ci ha tenuto a ringraziare i militari. L’uomo, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato dichiarato in arresto e condotto al carcere di Taranto.