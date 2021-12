FASANO- È stato fermato in una via del centro dai carabinieri impegnati nel controllo della circolazione stradale e hanno scoperto droga: un 37enne è stato arrestato perché beccato con tre chili di eroina a bordo di un furgone.

È accaduto nella serata di ieri, 23 dicembre, quando i militari della locale compagnia si sono imbattuti in un furgone appartenente a una ditta albanese. Alla guida, un 37enne di origine albanese che ha nascosto tre chili di eroina, suddivisi in sei panetti, nel sistema di raffreddamento della cella frigo del veicolo. Lo stupefacente e il furgone sono stati sottoposti a sequestro e il 37enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.