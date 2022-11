Condividi su...

LECCE – Un percorso dedicato e tutelato di accompagnamento per le donne vittime di violenza e anche per i figli conviventi dai 16 anni, per far sì che possano così riappropriarsi della propria indipendenza anche economica. Questo grazie al progetto interistituzionale R.I.Vi.Vi, promosso da Arpal Puglia e avviato nell’ambito di Lecce, presentato nella sede territoriale della Regione, che prevede un team specializzato che lavorerà a fianco degli operatori che incrociano domanda offerta di lavoro, la formazione specifica del personale e un numero dedicato a cui potersi rivolgere 389.5017189.

Un progetto che ha visto l’importante partecipazione dei centri antiviolenza locali, casa rifugio, i dieci ambiti territoriali e la consigliera di parità della Provincia di Lecce, fondamentale poi sarà la collaborazioni con le associazioni datoriali.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts