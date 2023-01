LECCE – Il 2023 sarà un anno importante per ARO7, l’ente sovracomunale che si occupa di gestire i servizi di igiene urbana in 22 comuni della Provincia di Lecce, oltre a diversi progetti già in cantiere nascerà la società in house.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

