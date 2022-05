BOTRUGNO – I bambini delle scuole d’infanzia del Salento sono stati protagonisti della campagna pensata per promuovere tra le nuove generazioni il rispetto e la cura del territorio da ARO7/ LE, ente sovracomunale che si occupa di gestire i servizi di igiene urbana della Provincia, in sinergia con i 22 comuni che ne fanno parte.

Grazie alla collaborazione di docenti e dirigenti, i piccoli, hanno potuto affondare le mani nella terra piantando diversi fiori, inoltre tramite disegni, cartelloni e piccole opere d’arte, hanno raccontato cosa fanno per rispettare il pianeta testimoniando quanto sia importante impegnarsi per salvare la terra in cui vivono.

“ I bambini ci hanno entusiasmato, hanno prodotto un bellissimo risultato, un laboratorio che sa di rinascita dopo due anni di pandemia – spiega Silvano Macculi presidente dell’ARO7/LE-. Abbiamo deciso di donare piante di rose alle amministrazioni dell’ARO7/LE come segno della ripresa, onorando peraltro il mese di maggio, dedicato proprio alla rosa. Il percorso di sensibilizzazione avviato da tempo continuerà anche durante l’estate con attività specifiche sulle marine”.