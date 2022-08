Scontro tra due auto nel pomeriggio di oggi. Poco prima delle 15:00 una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta nel comune di Arnesano in via Maria Caniglia per incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture Yaris e Fiat Tipo. Entrambe i conducenti sono rimasti feriti di cui uno, di 37 anni, è stato trasportato dal personale del 118 presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Indagini in corso sulle cause.