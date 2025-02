Concorso per 626 Allievi Marescialli dei Carabinieri: al via le selezioni

L’Arma dei Carabinieri ha avviato le procedure per il reclutamento di 626 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori, con l’aggiunta di 24 posti riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo. Un’opportunità per giovani aspiranti che desiderano intraprendere una carriera nell’Arma, mettendosi al servizio della collettività

Domande online fino all’8 marzo

Gli interessati potranno presentare la domanda esclusivamente online, accedendo alla sezione Concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it). La scadenza per la presentazione è fissata per l’8 marzo 2025.

Le prove di selezione

Il percorso di selezione prevede una serie di prove rigorose:

Prova scritta preselettiva

Composizione italiana

Test di efficienza fisica

Accertamenti psico-fisici e attitudinali

Prova orale

Solo i candidati più meritevoli saranno ammessi al 15 Corso Triennale Allievi Marescialli, che si svolgerà presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.

Requisiti per partecipare

Il concorso è aperto ai cittadini italiani che:

Sono in possesso del diploma di maturità o che lo conseguiranno nell’anno scolastico 2024/2025

Hanno compiuto almeno 17 anni e non superano i 26 anni di età alla data di scadenza della domanda

I vincitori del concorso seguiranno un percorso formativo di tre anni che prevede corsi militari e universitari con indirizzo giuridico-amministrativo, conseguendo la laurea di primo livello in Scienze Giuridiche della Sicurezza.

Al termine della formazione, i neo Marescialli saranno assegnati alle diverse strutture operative dellArma, assumendo incarichi di responsabilità e diventando un punto di riferimento per la sicurezza e la legalità nel Paese.

Un’occasione importante per chi sogna una carriera nelle Forze dell’Ordine, entrando a far parte di un’Istituzione che, da sempre, rappresenta un baluardo di tutela per i cittadini.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts