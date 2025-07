Aree montane, via libera al DDL con agevolazioni fiscali e fondi

Maria Nocco, senatrice di Fratelli d’Italia: “Approvate misure per ripopolare i piccoli borghi di montagna”

La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge per la promozione e il rilancio delle aree montane, con l’obiettivo di incentivare il reinsediamento nei piccoli Comuni montani e sostenere la crescita delle attività economiche nelle zone interne del Paese.

Il provvedimento prevede un pacchetto articolato di agevolazioni fiscali e contributive, destinato in particolare a giovani under 40, famiglie e imprese che scelgono di vivere, lavorare o investire nei borghi montani con meno di 2.000 abitanti.

“Questo disegno di legge fornisce strumenti concreti per contrastare lo spopolamento e rendere attrattivi i piccoli centri montani”, ha dichiarato Maria Nocco, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Bilancio al Senato. “Anche la Puglia, con i suoi territori montani spesso trascurati, come il Subappennino Dauno, le Murge interne e alcune aree del Gargano, potrà beneficiare di queste misure”.

Tra le novità più rilevanti, la detrazione fino al 100% degli interessi passivi sui mutui per l’acquisto della prima casa nei Comuni montani da parte di giovani under 40; aliquote fiscali agevolate al 15% e 20% per chi trasferisce la residenza da fuori regione e si impegna a rimanere per almeno cinque anni; riduzioni fino al 75% dell’addizionale comunale IRPEF; imposte fisse di 200 euro per l’acquisto di immobili abbandonati nei Comuni montani con meno di 5.000 abitanti.

Il disegno di legge istituisce inoltre un fondo strutturale da 100 milioni di euro l’anno destinato al sostegno delle politiche per la famiglia, l’infanzia, i servizi essenziali e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici.

“In regioni come la nostra, queste misure possono rappresentare un vero punto di svolta”, ha aggiunto Nocco, sottolineando la portata strutturale del provvedimento.

È previsto anche un aggiornamento annuale dell’elenco dei Comuni montani sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, per garantire una fotografia dinamica e attuale dei territori coinvolti.

“Ora il testo passa all’esame del Senato – ha concluso la senatrice – e sono fiduciosa che sarà approvato rapidamente, così da rendere operative misure che rispondono a esigenze reali e strategiche per il Paese”.

