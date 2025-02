Arcieri lucani, Ludovica Rotundo conquista il bronzo ai Campionati Italiani

L’emozione è stata palpabile fino all’ultima freccia, ma alla fine Ludovica Rotundo ce l’ha fatta! L’arciera potentina ha conquistato una meritatissima medaglia di bronzo nella categoria arco nudo juniores femminile ai Campionati Italiani Indoor di tiro con l’arco, che si sono svolti a Pordenone il 06 febbraio 2025

Una gara combattuta punto a punto, dove il podio è rimasto in bilico fino alla fine. Ma Ludovica ha dimostrato sangue freddo e una grande precisione, piazzando le sue frecce al centro del bersaglio con una determinazione che le ha permesso di superare le avversarie e di conquistare un terzo posto che brilla come l’oro.

Questo risultato eccezionale è frutto di un duro in un periodo non facile per la giovane potentina e di una grande passione per il tiro con l’arco. Ludovica si allena quotidianamente con impegno e dedizione, seguita dai suoi tecnici che la supportano e la consigliano. A loro va il ringraziamento della società Arcieri Lucani per aver contribuito a questo successo.

Ma Ludovica non è stata l’unica a brillare ai Campionati Italiani. Tutta la rappresentativa potentina ha dato il massimo, ottenendo buoni risultati nelle diverse categorie. In particolare, i veterani Falasca Rosanna, Pasquale Miglionico, Matteo Sileo e Mattia Mazzilli hanno dimostrato di essere ancora competitivi e di poter dare filo da torcere.

Una menzione speciale va anche alla squadra allieve femminile arco nudo, composta da Alessia Vaccaro, Valeria Rita Cerverizzo e Sara Larocca. Per loro si trattava della prima esperienza in un campionato italiano, ma non si sono lasciate intimorire dall’emozione e hanno dimostrato di avere talento e grandi potenzialità.

La medaglia di bronzo di Ludovica Rotundo è un ulteriore premio per gli Arcieri Lucani Potenza e per tutto il movimento arcieristico della regione. Un risultato che ripaga i sacrifici e gli sforzi di atleti e tecnici e che rappresenta un incentivo a fare sempre meglio.

Dichiarazione di uno dei tecnici degli Arcieri Lucani Potenza: “Siamo orgogliosi di Ludovica e di tutti i nostri atleti. Questa medaglia dimostra che il nostro lavoro sta dando i suoi frutti , dove duro lavoro fatto di allenamenti costanti, di sacrifici da parte di questi magnifici ragazzi e dalla guida sapiente di un gruppo di tecnici, che con il loro supporto quotidiano permettono ai nostri arcieri di raggiungere traguardi così importanti. Un ringraziamento speciale va a loro, che sono l’anima della nostra società e un punto di riferimento per tutti i nostri atleti”.

Prossimo appuntamento il 23 febbraio a Bernalda (MT).

