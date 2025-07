Arcidiocesi Matera-Irsina: si è insediato Mons. Ambarus

Sabato 19 luglio, per l’Arcidiocesi di Matera-Irsina, è l’inizio del ministero episcopale di Monsignor Benoni Ambarus. “Don Ben”, come è solito farsi chiamare, che sarà anche vescovo di Tricarico, succede ad Antonio Giuseppe Caiazzo, che dallo scorso 13 marzo ha preso possesso della diocesi di Cesena-Sarsina.

Ambarus, è stato, insieme al neo-vescovo di Lecce Panzetta, il primo prelato nominato lo scorso 18 giugno da Papa Leone. Nato in Romania, classe 1974, è stato anche vice-direttore prima e direttore poi della Caritas di Roma, occupandosi degli ultimi nel servizio offerto nella diocesi della Capitale.

E proprio dagli ultimi ha cominciato anche nella Città dei Sassi. Perché in mattinata ha fatto visita prima alla casa circondariale, poi alla Rsa Brancaccio. Infine, l’incontro e il pranzo con gli ospiti della mensa Don Giovanni Mele, luogo benedetto da Papa Francesco il 25 settembre 2022 durante la visita a Matera e che offre un pasto caldo ai più bisognosi.

Nel pomeriggio, l’accoglienza da parte dei tanti fedeli presenti in piazza Duomo. Accolto dal benvenuto del sindaco Antonio Nicoletti, Ambarus ha rivolto un messaggio alle autorità civili, politiche e militari presenti.

Poi l’ingresso in cattedrale, prima di approdare nel palazzo apostolico, assumere ufficialmente i panni di vescovo per poi far ritorno in duomo per la solenne celebrazione eucaristica che ha segnato l’inizio del suo ministero episcopale.

Oggi, invece, in mattinata, la celebrazione nella concattedrale di Irsina. Poi, nel pomeriggio, Ambarus sarà a Tricarico. Anche lì, prima tappa alla Rsa “Raffaello Delle Nocche”, a seguire saluto alle autorità ed infine la messa nella Cattedrale di Tricarico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author