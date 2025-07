Arcidiocesi Matera-Irsina, saluto a fine messa di Mons. Ambarus

Dopo la prima messa, svolta nella Cattedrale della Città dei Sassi, Monsignor Benoni Ambarus ha rivolto un proprio messaggio di saluto.

Saluto a fine messa di Mons. Ambarus

Potrei dire “sarò breve” ma…non lo dico. Bensì dico: “sarò banale”. Nel senso che tante volte nella vita sono le cose semplici il nostro pane quotidiano, la nostra parte principale di vita. E si, sarò banale! Perché nulla di straordinario voglio aggiungere a questa celebrazione, nulla di fuori luogo voglio dire, eccetto la sottolineatura della bellezza nella semplicità. Che è dire, grazie, fiducia, speranza.

Dico grazie innanzitutto. Grazie al Signore! Perché la mia storia è stata, mi rendo conto sempre di più, pavimentata dalla sua bontà per me. Grazie al nostro Santo Padre, Leone XIV per la sua fiducia e la sua paterna attenzione e la nuova missione che mi ha affidato e che oggi inizia insieme a tutti voi, caro Popolo di Dio che abita nella Diocesi di Matera-Irsina.

Celebro e rendo lode al Signore per la sua bontà nel darmi vita, nella mia storia familiare – con i genitori e nonni che oggi sono in cielo, i tanti fratelli e sorelle, nipoti, cognati e cugini, di cui oggi sono presenti una buona parte, e che ringrazio per la loro presenza discreta ed esemplare nella mia vita, nelle persone che mi hanno affiancato e sostenuto, nelle tappe della formazione, diaconi, consacrati e consacrate, sacerdoti, vescovi, e cardinali; non mi metto a fare i nomi altrimenti facciamo notte, e già voi che state fuori sulla piazza siete stati messi alla prova☺. La bontà del Signore si è manifestata ulteriormente nel considerarmi degno di fiducia con la chiamata al ministero presbiterale ed episcopale poi, e attraverso le comunità che ho avuto l’onore di servire.

Ringrazio il Signore per tutte le persone ferite che ho potuto incontrare, ascoltare, sostenere, aiutare: poveri, emarginati, rom, migranti, carcerati, malati. Per il dono immenso ricevuto attraverso i racconti delle loro storie, la testimonianza della loro fede e speranza, le lacrime che mi hanno permesso di asciugare, il passo in più di vita che abbiamo fatto insieme, loro nella propria vita ed io nella mia insieme a loro.

Ringrazio tutte le persone che sono arrivate qui, da Roma e da vari luoghi per questa celebrazione e per coloro che sono unite attraverso i vari canali di comunicazione.

A Roma mi presentavo come romeno romano, e poi col passare del tempo, sempre più romano che romeno… Ma ora, chi sono io? I Santi Patroni della nostra Arcidiocesi, a cui affido il mio ministero episcopale, sono Maria Ss.ma della Bruna, S. Giovanni da Matera, S. Eufemia e s. Eustachio. Quest’ultimo, generale romano, si è distinto anche nelle guerre di conquista dei miei antenati nella…Dacia, l’attuale Romania. Oggi è arrivato il loro pronipote eh! J Arrivato carico di gratitudine per la vostra accoglienzaJ; e non per conquistare ma per servire, con la fiducia che Popolo e Pastore possano condividere insieme i doni divini, ed edificare il Regno di Dio in questo nostro mondo, così bisognoso di vedere semi di pace, di riconciliazione e di amore autentico.

Carissimi, ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo momento; nei giorni scorsi dicevo al telefono a don Angelo Gioia e agli altri sacerdoti: vi sto facendo fare gli straordinari per questa celebrazione! Si, sento e ho visto che gli straordinari sono stati fatti e vissuti da tutti, a cominciare dai sacerdoti, dalle istituzioni e da tutti voi. Grazie per la vostra accoglienza, grazie per la preghiera che avete fatto, e dalla quale mi sono sentito avvolto come da un caldo e dolce abbraccio spirituale!

Sono pieno di fiducia che la bontà e la fedeltà del Signore non ci abbandonano! Sono pieno di fiducia che il Signore guiderà i nostri passi in questo nostro tempo complesso e pieno di sconvolgimenti, che il nostro amato papa Francesco ha definito come un cambiamento d’epoca! Dio è il Signore della storia e noi siamo chiamati a collaborare all’edificazione del Suo Regno, di cui la Chiesa è germe e riflesso concreto in mezzo agli uomini e alle donne del nostro tempo!

Siamo sale e lievito del Regno; il Signore è il costruttore ed il suo progetto di amore è più forte delle fatiche e degli sconvolgimenti. Non cediamo alla rassegnazione ma ancoriamo il cuore nella speranza; non lasciamo che i nostri cuori siano turbati, siano sottosopra, ma incontriamo il Risorto sulle strade del mondo, e Lui camminerà con noi! Dico queste parole pensando in modo particolare alle persone che stanno vivendo un deficit di speranza in questa fase della loro vita: difficoltà di ogni genere, povertà, disoccupazione, migrazione, carcere, malattia, solitudine!

Il motto episcopale che ho scelto è: Ha messo tutto quello che aveva! Che racconta della vedova del Vangelo. Ma in realtà il Padre ha messo tutto quello che aveva: il Figlio! Ce lo ha donato. Ed insieme al Figlio ci ha resi eredi del Regno. Anche noi dobbiamo mettere ogni cosa che abbiamo e che siamo al Suo servizio ed il Signore moltiplicherà ogni bene nel mondo!

A Maria Santissima della Bruna affido il mio ministero episcopale in modo speciale; Matera, che si sfregia del titolo di “città di Maria”, sia il luogo dove è rivolto in modo particolare lo sguardo materno di Maria; lei ci consoli e interceda per tutti noi!

Grazie per la presenza, grazie per la pazienza, grazie per ciò che da oggi insieme vivremo e affronteremo, ospitandoci gli uni gli altri a partire da un ascolto reciproco!

