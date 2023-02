BARI – Dal Bosco Verticale a quello Orizzontale. Milano e Bari accomunate da un nuovo progetto architettonico nel segno del green. A firmarlo, come nel capoluogo lombardo, l’archistar Stefano Boeri, al politecnico del capoluogo pugliese per la lectio magistralis Green Obsession, visioni di forestazione urbana nella quale ha presentato la sua filosofia progettuale, sperimentata in diverse città del mondo. La lectio, infatti, ha riguardato il tema dell’integrazione tra natura vivente e architettura, verso un nuovo modo di progettare e abitare le città contemporanee, attraverso la forestazione urbana.

Condividi su...



Linkedin

email