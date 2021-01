ArcelorMittal |Più bus interni per garantire distanziamento

ArcelorMittal Italia, incontrando i sindacati metalmeccanici a Taranto, ha annunciato il potenziamento del trasporto interno allo stabilimento siderurgico. Si tratta dei bus che prelevano i lavoratori alle portinerie a inizio turno e li portano nei reparti di appartenenza per poi riprenderli a fine turno. L’azienda, dicono i sindacati, ha comunicato il rientro in esercizio dalle officine di 5 bus entro il 25 gennaio e di altri 3 mezzi entro il 15 febbraio, e confermato il piano di manutenzione in atto nell’officina Riparazione locomotori. Il numero dei mezzi è stato potenziato in considerazione della ripartenza di alcuni impianti nel siderurgico, tra cui acciaieria 1,quest’ultima ripartita qualche giorno fa, e altoforno 2, dello stato del parco mezzi e della necessità di applicare i protocolli di sicurezza contro il contagio da Covid 19.

Inoltre, dato che è stata rimessa in marcia l’acciaieria 1 e sono in ripartenza anche la batteria 9 delle cokerie e l’altoforno 2 (e questo riporterà più gente al lavoro in fabbrica dalla cassa integrazione aumentando così il movimento interno), dal 25 febbraio ArcelorMittal Italia si è impegnata a rivedere e rideterminare le tabelle di marcia “funzionali agli accompagnamenti in reparto e presso le portinerie di aree altiforni e acciaieria 1 per garantire e ridurre sensibilmente il percorso dei mezzi ed i relativi tempi di percorrenza”. Analoga verifica é stata annunciata anche per le corse bus relative all’impianto Treno nastri 2. A fronte delle sollecitazioni sindacali, ArcelorMittal Italia “ha ribadito la centralità del servizio di accompagnamento del personale sul reparto e verso le portinerie, rinnovando la piena collaborazione nella risoluzione delle problematiche eventualmente segnalate nonché al confronto sindacale”. Appena qualche giorno fa le rsu del siderurgico avevano evidenziato all’azienda che la carenza di bus interni, spesso rotti e non sottoposti a riparazione, stava da un lato creando disagi perché i lavoratori arrivavano in ritardo sul posto di lavoro e spesso non agganciavano la partenza del mezzo esterno di trasporto pubblico per tornare a casa dopo il turno. Inoltre, con meno mezzi in circolazione, era a rischio anche l’applicazione delle regole Covid sul distanziamento sociale. (AGI)