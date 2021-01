ArcelorMittal | Azienda: “Regolare l’uso della Cig a Taranto”

“Nessuna irregolarità sull’utilizzo della cassa integrazione ordinaria per Covid-19: questa la conclusione cui è giunto l’Ispettorato del Lavoro di Taranto a seguito degli accertamenti svolti nello stabilimento siderurgico, dopo le segnalazioni di alcune organizzazioni sindacali del territorio”. Lo dichiara, in una nota, ArcelorMittal Italia.

“Gli accertamenti – dice l’azienda – hanno interessato il personale impegnato nei Reparti Produzione Lamiere e Laminazione a freddo, considerati dall’Inps idonei come campione di riferimento e rilevamento. L’ispezione si è conclusa venerdì 22 gennaio 2021”. L’azienda annuncia, infine, di aver ricevuto ieri “il verbale di notifica con cui l’Ispettorato del Lavoro comunica di non aver adottato “provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa o penale” nei confronti di ArcelorMittal Italia”. (AGI)

