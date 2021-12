TARANTO – L Agenzia Regionale per la Casa e l Abitare (ARCA) partecipa all’avviso pubblico regionale rivolto a Comuni e ARCA, che prevede la candidatura di interventi di recupero e riqualificazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, presenti sul territorio regionale. 35 gli interventi candidati tra progetti preliminari e schede di localizzazione, distribuiti tra il comune di Taranto e la sua provincia. Coinvolti nel progetto circa 500 alloggi, tra questi anche alcune abitazioni site negli edifici di via Mazzini in Carosino, attualmente in fase di sgombero.