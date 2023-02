Una squadra dei Vigili del Fuoco di Maglie è intervenuta sulla strada provinciale Noha – Aradeo per incidente stradale avvenuto poco prima delle 16:00. Sul posto vi erano due autovetture incidentate una Fiat Punto e una Hyundai. Quest’ultima ribaltata su di un lato. I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre dall’abitacolo della Hyundai un 46enne. Lo stesso è stato consegnato al personale del 118 che trasportato in ospedale. I Vigili del Fuoco hanno provveduto, altresì alla messa in sicurezza le due automobili.

