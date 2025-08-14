14 Agosto 2025

Antenna Sud

News

AqP, riparato un guasto alle isole Tremiti

Domenico Brandonisio 14 Agosto 2025
centered image

“Siamo vicini ai cittadini ed ai turisti che popolano le Isole Tremiti, perché come loro siamo parte lesa nella rottura della condotta sottomarina di alimentazione idrica a servizio dell’isola di San Nicola, che è stata danneggiata da un’imbarcazione. Acquedotto pugliese (Aqp) a riguardo ha sporto denuncia alle competenti autorità”.

Così in una nota Acquedotto pugliese in merito a quanto accaduto all’isola di San Nicola dell’arcipelago delle Isole Tremiti, nel Foggiano, che è senz’acqua potabile dal 12 agosto dopo un “danno alla condotta sottomarina nel tratto prospicente Cala Matano. La riparazione è stata completata e si prevede entro la serata di oggi – giovedì 14 agosto 2025 – il ripristino della normale erogazione”, assicura Aqp.

“Le operazioni di riparazione, particolarmente delicate in quanto svolte con l’ausilio di subacquei specializzati – evidenzia Aqp – sono cominciate la mattina del 13 agosto” e si è provveduto “al servizio sostitutivo mediante un’autobotte ad esclusivo utilizzo degli utenti dell’isola di San Nicola, nonché con la fornitura straordinaria al comune di Tremiti di buste d’acqua da 5 litri ciascuna. Le misure sono tutt’ora in atto”.

“Sull’ipotesi di creazione di condotta alternativa – sostiene Aqp riferendosi all’ipotesi avanzata dalla sindaca Annalisa Lisci – occorre precisare che anche l’ulteriore collegamento, oltre a non essere risolutivo, rischierebbe come l’esistente di essere oggetto di danneggiamento da parte di natanti. L’autosufficienza idrica passa necessariamente dalla realizzazione del dissalatore delle Isole Tremiti, per cui è d’obbligo precisare che Aqp ha curato in una prima fase il progetto di fattibilità tecnico economica e che il Comune – contando sui finanziamenti Pnrr Isole Verdi – ha poi avocato a sé tutto, a partire dall’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori”.

About Author

Domenico Brandonisio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Carcere di Foggia, SAPPE: “Cibo mai sottratto ai detenuti”

14 Agosto 2025 Antonella D'Avola

GdF Foggia: scoperti 67 lavoratori in nero in una vasta operazione di controllo

14 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Foggia, confisca da 1,5 mln a pluripregiudicato di Torremaggiore

14 Agosto 2025 Antonella Fazio

Lucera, Torneo delle Chiavi 2025: vince Porta Foggia.

14 Agosto 2025 Antonella Fazio

Stornara, assalto all’unico bancomat, sindaco: “In balia della delinquenza”

14 Agosto 2025 Antonella D'Avola

SAPPE: “Carcere Foggia più affollato d’Italia, situazione drammatica”

14 Agosto 2025 Antonella D'Avola

potrebbe interessarti anche

Lecce: scomparsa Gilda Poli, zia della sindaca Adriana Poli Bortone

14 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Montesardo, torna la storica sagra della notte di Ferragosto

14 Agosto 2025 Gloria Roselli

Tricase, scoperta maxi truffa sui bonus edilizi: sei indagati

14 Agosto 2025 Gloria Roselli

Trepuzzi, Bande a Sud: la grande festa dell’estate salentina

14 Agosto 2025 Gloria Roselli