AQP rafforza impegno per legalità con nuovo modello operativo

Acquedotto Pugliese (AQP) formalizza il proprio impegno per l’etica e la trasparenza con l’adozione della “Politica della Legalità”, un modello che raccoglie e consolida le migliori pratiche aziendali in tema di integrità e rispetto delle norme.

“L’integrità e la correttezza sono valori fondanti di AQP. Questo documento rafforza il nostro impegno e rappresenta un segnale di responsabilità verso la comunità”, ha dichiarato Domenico Laforgia, presidente di AQP.

I principi guida del nuovo modello

La Politica della Legalità si basa su cinque pilastri fondamentali:

✔ Legalità – Ogni attività si svolge nel rispetto delle normative vigenti e di rigorosi standard interni.

✔ Trasparenza – Comunicazione chiara nei rapporti con dipendenti, fornitori e stakeholder.

✔ Imparzialità – Pari opportunità e correttezza nelle relazioni interne ed esterne.

✔ Tutela ambientale – Gestione sostenibile delle risorse idriche.

✔ Responsabilità sociale – Impegno verso la comunità con iniziative di sensibilizzazione.

Per garantirne l’applicazione, AQP utilizzerà strumenti come il Codice Etico, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Modello Organizzativo 231/2001 e programmi di formazione continua.

Un impegno concreto per il futuro

La Politica della Legalità si inserisce nel percorso di sostenibilità e innovazione di AQP, con l’obiettivo di garantire un servizio idrico di qualità, nel rispetto dell’ambiente e della fiducia dei cittadini.

Per promuovere la massima diffusione dei principi etici aziendali, AQP ha realizzato un manifesto pubblico e ha programmato incontri formativi per il personale e gli stakeholder, affinché questo impegno si traduca in azioni concrete nella gestione quotidiana delle risorse idriche.

