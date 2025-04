Aqp, Laforgia: “Puglia deve gestire l’acqua in maniera ottimale”

La Puglia deve gestire l’acqua in maniera ottimale per evitare casi come quello della Basilicata: è categorico sulla questione il presidente di Aqp Domenico Laforgia. Margine dell’incontro col CNEL l’argomento chiave è il risparmio di questa risorsa.

