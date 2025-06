Aqp, FdI: “Rischio errore sulle tariffe, 28 milioni da restituire”

L’Acquedotto Pugliese potrebbe essere costretto a restituire le somme indebitamente versate dagli utenti per i bienni 2022-2023 e 2023-2024



Nuova polemica sulle tariffe idriche in Puglia. Dopo la sentenza del Tar Lombardia che ha condannato l’Acquedotto Pugliese (Aqp), i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, attraverso una nota congiunta, esprimono forti preoccupazioni sull’eventuale errore nelle delibere relative ai bienni 2022-2023 e 2023-2024, approvate dall’Autorità Idrica Pugliese.

Il capogruppo Renato Perrini ha richiesto un’audizione ai presidenti della I e V commissione consiliare per affrontare la questione, coinvolgendo anche il presidente della Regione Michele Emiliano e i vertici di Aqp. “Siamo di fronte a un’altra figuraccia da parte di Aqp” dichiarano, sottolineando come, pur esistendo la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato, resti concreto il rischio che siano stati richiesti impropriamente oltre 28 milioni di euro ai cittadini pugliesi.

Secondo quanto evidenziato nella sentenza, l’Acquedotto Pugliese dovrà restituire le somme indebitamente versate dagli utenti, dovute al criterio utilizzato per la valutazione patrimoniale della sede storica dell’Aqp in via Cognetti, che ha inciso sulla determinazione delle tariffe in bolletta.

“Vogliamo capire le ragioni del rigetto del ricorso e quali misure si intendano adottare per rimediare a questo pasticcio” concludono i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia.

