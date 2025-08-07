7 Agosto 2025

AQP, bilancio di genere: più donne in azienda e in ruoli apicali

Crescono quadri e dirigenti femminili, nessuna disparità salariale a parità di ruolo

La presenza femminile in Acquedotto Pugliese continua a crescere, così come il ruolo delle donne nei vertici aziendali. Secondo il Bilancio di genere 2024, appena pubblicato, le donne rappresentano oggi il 21,1% della forza lavoro, in aumento rispetto al 1999 e di tre punti superiore alla media nazionale del settore idrico.

I dati rilevano anche una crescita stabile dei ruoli di responsabilità femminili: le dirigenti sono oggi il 18%, mentre la quota di donne quadro è salita al 28%. L’azienda conferma l’assenza di disparità retributiva a parità di qualifica e incarico, un risultato che la distingue all’interno di un comparto tradizionalmente maschile.

“La nostra rivoluzione gentile è fatta di azioni concrete e risultati misurabili”, dichiara la direttrice generale Francesca Portincasa, promotrice del documento. AQP ha già raggiunto il 73% degli obiettivi previsti dal Piano di azione per la parità di genere, coerente con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite e i Women’s Empowerment Principles, sottoscritti rispettivamente nel 2021 e 2022. Nel 2023 l’azienda ha inoltre ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022, recentemente confermata con un miglioramento del punteggio.

Rossella Falcone, consigliera d’amministrazione AQP

Tra gli indicatori positivi figura anche il Glass Ceiling Index, che misura le possibilità di accesso delle donne ai ruoli di vertice: in AQP il valore è passato da 1,80 nel 2023 a 1,69 nel 2024, segnalando un miglioramento delle condizioni di accesso alla leadership femminile.

“Il 43% delle figure che riportano direttamente alla direzione aziendale è donna”, sottolinea Rossella Falcone, componente del Consiglio di Amministrazione, “e il 34% degli incarichi di responsabilità è affidato a personale femminile. Cresce anche la quota di donne con delega sul budget, oggi al 18%”.

In termini di governance, Acquedotto Pugliese si conferma tra le realtà più avanzate del settore: il Consiglio di Amministrazione è composto al 50% da donne, con la presenza, oltre alla stessa Falcone, di Tina De Francesco, Lucio Lonoce e del presidente Domenico Laforgia.

Sul fronte dell’occupazione, però, resta margine di crescita: nel 2024 le candidature femminili sono state pari al 21% del totale, un dato che invita a intensificare le politiche di orientamento e inclusione, soprattutto nei confronti delle laureate in discipline STEM.

Il Bilancio di genere è consultabile sul sito ufficiale www.aqp.it e sulla piattaforma dedicata alla sostenibilità dell’azienda (https://reportsostenibilita.aqp.it/).

Francesca Portincasa, direttrice generale AQP

