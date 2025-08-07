AQP, bilancio di genere: più donne in azienda e in ruoli apicali

Crescono quadri e dirigenti femminili, nessuna disparità salariale a parità di ruolo

La presenza femminile in Acquedotto Pugliese continua a crescere, così come il ruolo delle donne nei vertici aziendali. Secondo il Bilancio di genere 2024, appena pubblicato, le donne rappresentano oggi il 21,1% della forza lavoro, in aumento rispetto al 1999 e di tre punti superiore alla media nazionale del settore idrico.

I dati rilevano anche una crescita stabile dei ruoli di responsabilità femminili: le dirigenti sono oggi il 18%, mentre la quota di donne quadro è salita al 28%. L’azienda conferma l’assenza di disparità retributiva a parità di qualifica e incarico, un risultato che la distingue all’interno di un comparto tradizionalmente maschile.

“La nostra rivoluzione gentile è fatta di azioni concrete e risultati misurabili”, dichiara la direttrice generale Francesca Portincasa, promotrice del documento. AQP ha già raggiunto il 73% degli obiettivi previsti dal Piano di azione per la parità di genere, coerente con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite e i Women’s Empowerment Principles, sottoscritti rispettivamente nel 2021 e 2022. Nel 2023 l’azienda ha inoltre ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022, recentemente confermata con un miglioramento del punteggio.

Tra gli indicatori positivi figura anche il Glass Ceiling Index, che misura le possibilità di accesso delle donne ai ruoli di vertice: in AQP il valore è passato da 1,80 nel 2023 a 1,69 nel 2024, segnalando un miglioramento delle condizioni di accesso alla leadership femminile.

“Il 43% delle figure che riportano direttamente alla direzione aziendale è donna”, sottolinea Rossella Falcone, componente del Consiglio di Amministrazione, “e il 34% degli incarichi di responsabilità è affidato a personale femminile. Cresce anche la quota di donne con delega sul budget, oggi al 18%”.

In termini di governance, Acquedotto Pugliese si conferma tra le realtà più avanzate del settore: il Consiglio di Amministrazione è composto al 50% da donne, con la presenza, oltre alla stessa Falcone, di Tina De Francesco, Lucio Lonoce e del presidente Domenico Laforgia.

Sul fronte dell’occupazione, però, resta margine di crescita: nel 2024 le candidature femminili sono state pari al 21% del totale, un dato che invita a intensificare le politiche di orientamento e inclusione, soprattutto nei confronti delle laureate in discipline STEM.

Il Bilancio di genere è consultabile sul sito ufficiale www.aqp.it e sulla piattaforma dedicata alla sostenibilità dell’azienda (https://reportsostenibilita.aqp.it/).

