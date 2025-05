Apuliagate, Mazzotta: “Voli scontati per tifosi Inter, ma tornare a casa costa il doppio”

La Regione finanzia il viaggio verso Monaco per la finale di Champions League, ma i pugliesi fuori sede insorgono: mentre i tifosi nerazzurri volano con lo sconto, chi vuole rientrare a casa per affetti e radici deve sborsare fino a 400 euro. Sui social esplode la protesta: “Casa nostra non sia un lusso”. Il consigliere Paride Mazzotta presenta mozione per vederci chiaro.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts