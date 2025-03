APT Basilicata: migliorata l’accessibilità del portale turistico

Da oggi il portale Basilicataturistica.it offre una maggiore accessibilità ai suoi contenuti. Su ogni pagina del portale è stato introdotto un pulsante facilmente riconoscibile, rappresentato da un’icona con un omino, che consente di attivare un widget. Questo strumento include pulsanti di facilitazione alla navigazione, migliorando in tempo reale l’interfaccia grafica per utenti con difficoltà dovute ad esempio a dislessia e ipovisione.

“Sono accortezze necessarie da parte nostra – ha dichiarato il Direttore generale dell’Apt Basilicata, Margherita Sarli – in un contesto digitale sempre più evoluto dove l’accessibilità rappresenta un elemento fondamentale per favorire l’inclusione sociale e migliorare l’efficacia promozionale. Grazie a un’esperienza di navigazione ottimizzata, possiamo raggiungere un pubblico più ampio, contribuendo a costruire un brand consapevole e responsabile. Ringrazio – conclude – l’Ufficio Amministrazione Digitale della Regione Basilicata e la dirigente Emilia Piemontese per il prezioso supporto tecnico fornito e la celerità dimostrata”.

