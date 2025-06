Aps Taras: “Taranto merita di ripartire, le istituzioni agiscano subito”

“Taranto merita di ripartire, lasciandosi alle spalle i personaggi che ne hanno decretato la morte calcistica”: con queste parole, espresse in una nota ufficiale pubblicata sui propri canali social pochi minuti fa, l’Aps Taras ha commentato la notizia riguardante la richiesta di iscrizione al campionato di Eccellenza presentata della società Taranto FC 1927. Confermando l’autenticità del documento trapelato nella mattinata di oggi, l’associazione ha chiesto alle istituzioni un pronto intervento, “per rispetto di un popolo la cui passione non si è mai spenta”. Questo il comunicato integrale:

“Questa mattina, mercoledì 18 giugno, il Consiglio Direttivo dell’Aps Taras 706 a.C. ha preso atto di una lettera – circolata anche sui social – con cui la società del Taranto chiede l’iscrizione al campionato di Eccellenza 2025-26. Il documento, datato 13 giugno e indirizzato a FIGC, Lega Pro e LND Puglia, è autentico.

La decisione sulle sorti del club spetta ora al Consiglio Federale, che potrebbe revocare l’affiliazione del Taranto FC 1927 per gravi violazioni dell’ordinamento sportivo, aprendo così la strada a una nuova società. Non è chiaro se ciò avverrà già nella riunione di domani, nel punto “Varie ed eventuali”, o in un appuntamento successivo.

La sorte dell’attuale società, nonostante la missiva inviata, sembrerebbe già segnata.

Dopo mesi di attese e umiliazioni, Taranto merita di ripartire, lasciandosi alle spalle i personaggi che ne hanno decretato la morte calcistica. Chiediamo alle istituzioni del calcio di agire subito, per rispetto di un popolo la cui passione non si è mai spenta”.

