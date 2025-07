Aps Taras revoca il logo al club di Giove: “Non rappresenta Taranto”

“Il nostro stemma sul petto di chi saprà onorare la maglia e la storia della città”

L’Aps Taras 706 a.C., titolare del marchio registrato “Taranto F.C. 1927”, ha comunicato la decisione di revocare la concessione gratuita del logo all’attuale società calcistica cittadina. Alla base della scelta, l’impossibilità da parte del club attuale di rappresentare in modo adeguato il valore storico e sportivo del simbolo rossoblù, in ragione del livello di competizione a cui potrà accedere.

Secondo quanto riferisce l’Aps Taras, la società di Massimo Giove potrebbe aspirare al massimo all’iscrizione al campionato di Prima Categoria, un contesto giudicato non compatibile con il ruolo identitario del calcio tarantino.

In questa prospettiva, il supporters’ trust ha ribadito la volontà di destinare il logo a una nuova realtà sportiva, che sarà individuata tramite un bando pubblico e che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza. L’associazione ha inoltre dichiarato che si farà carico delle spese necessarie per rendere subito utilizzabile lo stemma da parte del nuovo soggetto sportivo, scelto in base a criteri di serietà, responsabilità e rappresentatività.

“Lo stemma è della città e dei suoi tifosi e resterà sul petto di chi saprà onorare la maglia e portare avanti, con coraggio e dignità, la nostra storia”, si legge in una nota.

Il comunicato integrale dell’Aps Taras

L’Aps Taras 706 a.C., titolare del marchio registrato “Taranto F.C. 1927”, comunica che, alla luce delle imminenti novità sul futuro del calcio cittadino, ha deciso di revocare la concessione gratuita del logo all’attuale società.

Le recenti dichiarazioni provenienti dal mondo del calcio dilettantistico confermano che l’attuale club potrà ambire, al massimo, all’iscrizione al campionato di Prima Categoria. Un livello non compatibile con il ruolo sportivo, identitario e storico che spetta alla squadra principale della città di Taranto.

Per questo, il supporters’ trust conferma la propria disponibilità a concedere il logo alla nuova realtà che sarà selezionata attraverso l’apposito bando pubblico e che si iscriverà al prossimo campionato di Eccellenza. La Taras si farà carico anche delle spese necessarie per le modifiche che renderanno il logo immediatamente utilizzabile da parte di chi saprà rappresentare Taranto con serietà, rispetto e senso di responsabilità, dentro e fuori dal campo.

Lo stemma è della città e dei suoi tifosi. E resterà sul petto di chi saprà onorare la maglia e portare avanti, con coraggio e dignità, la nostra storia.

