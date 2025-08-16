Apricena: assalto con esplosivo al bancomat della Credem

L’attacco con una “marmotta” in via Gramsci attorno alle 4.30. Da accertare se il furto sia stato consumato

Intorno alle 4.30 di sabato 16 agosto, lo sportello bancomat della filiale Credem di via Gramsci, ad Apricena (Foggia) è stato assaltato con esplosivo.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero utilizzato la cosiddetta “marmotta”, ordigno rudimentale spesso impiegato nei colpi agli sportelli automatici. L’esplosione ha danneggiato la struttura della banca e spaventato i residenti della zona, svegliati dal forte boato.

Al momento non è chiaro se i banditi siano riusciti a portare via denaro: sono in corso accertamenti per verificare se il colpo sia stato consumato o soltanto tentato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della banca e dell’area circostante.

L’episodio si inserisce nel filone dei colpi con esplosivo agli sportelli automatici che negli ultimi anni hanno interessato diverse località della Capitanata, fenomeno su cui le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts