Apricena: assalto con esplosivo al bancomat della Credem

L’attacco con una “marmotta” in via Gramsci attorno alle 4.30. Da accertare se il furto sia stato consumato
Intorno alle 4.30 di sabato 16 agosto, lo sportello bancomat della filiale Credem di via Gramsci, ad Apricena (Foggia) è stato assaltato con esplosivo.
Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero utilizzato la cosiddetta “marmotta”, ordigno rudimentale spesso impiegato nei colpi agli sportelli automatici. L’esplosione ha danneggiato la struttura della banca e spaventato i residenti della zona, svegliati dal forte boato.
Al momento non è chiaro se i banditi siano riusciti a portare via denaro: sono in corso accertamenti per verificare se il colpo sia stato consumato o soltanto tentato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della banca e dell’area circostante.
L’episodio si inserisce nel filone dei colpi con esplosivo agli sportelli automatici che negli ultimi anni hanno interessato diverse località della Capitanata, fenomeno su cui le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione.
