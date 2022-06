MESAGNE- Appuntamento per giovedì 2 giugno, giornata della Festa della Repubblica, con la donazione Avis organizzata dalle 8 alle 12 presso il centro di raccolta fisso dell’ospedale di Mesagne.

Con l’arrivo della stagione estiva si ripresenta il problema dell’emergenza sangue, allarme lanciato nell’ultimo periodo dal Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi, che evidenzia la riduzione delle donazioni, con il rischio di non poter affrontare le opportune terapie trasfusionali per talassemi, emotrasfusi, malati oncologici e leucemici. Avis Mesagne fa suo l’appello e rivolge a tutti l’invito a donare, ricordando come la solidarietà arricchisce la vita.