MESAGNE- Si svolgerà sabato 27 agosto dalle 17.30 alle 21.30 presso il centro di raccolta fisso dell’ospedale di Mesagne la seconda raccolta di sangue del mese di Fidas.

“Negli ultimi mesi si è reso necessario incentivare le attività di donazione del sangue per affrontare la riduzione “estiva” della raccolta a fronte di una maggiore richiesta, nonché per cercare di invertire il trend negativo generalizzato che da tempo si sta registrando e riportare le scorte di sangue alla normalità per garantirlo sempre a chi ha bisogno” dice Giuseppe Mitrugno, presidente Fidas sezione di Mesagne.

“Purtroppo, sta mancando anche il turn-over tra le varie fasce di età; donatori che raggiungono il limite di età o per motivi di salute non possono più donare e difficoltà a reclutare nuovi donatori. Proprio i giovani rappresentano il “tallone d’Achille” della situazione, forse perché distratti da troppe cose, spesso futili, forse perché pensano di non poter donare avendo tatuaggi o piercing, forse perché si vergognano di ammettere che hanno paura dell’ago.

“E allora è fondamentale spiegare che: è importante donare per le persone che hanno bisogno di aiuto, ma anche per garantirsi gratuitamente un controllo costante della propria salute; chi è tatuato o ha un piercing può tranquillamente donare dopo quattro mesi dall’ultimo tatuaggio; chi non dona perché ha paura dell’ago, e magari ha fatto almeno un tatuaggio realizzato proprio con l’uso di più aghi, deve prendere coscienza di quanto il suo gesto è vitale per chi ha bisogno e superare lo scoglio della prima volta, con l’aiuto anche del personale sanitario presente alla donazione. E, poiché ogni tatuaggio solitamente è il contrassegno di un’esperienza personale, perché non fare un gesto veramente speciale come donare un po’ del proprio sangue e farsi tatuare magari la data ed il simbolo della prima donazione? Un tatuaggio speciale per una persona speciale!” conclude Giuseppe Mitrugno invitando, dunque, alla raccolta di sabato 27 agosto.