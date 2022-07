MESAGNE- Si svolgerà sabato 9 luglio dalle 17.30 alle 21.30 l’appuntamento con la donazione Fidas presso il centro di raccolta dell’ospedale di Mesagne. “Donare in estate è importante più che mai. Lo leggiamo, lo sappiamo, ce lo dicono, eppure puntualmente, nei mesi estivi, si registra un calo delle donazioni dovuto probabilmente a cause tipiche di questo periodo (caldo, viaggi, calo pressorio, voglia di divertimento) a cui, purtroppo, non corrisponde un calo della quantità di sangue necessario ad aiutare i tanti pazienti che hanno bisogno di una trasfusione” dice il presidente Fidas Giuseppe Mitrugno.

“È ormai frequente che gli ospedali si trovino in difficoltà per carenza di scorte di sangue, ma, in estate, l’emergenza diventa davvero grave. Dai donatori dipende la vita di molte persone e tutti i periodi dell’anno vanno bene per fare del bene. Ricorda che non tutti possono andare in vacanza, perciò “non stare…in ombra” e vieni a donare! Basta una donazione e la tua estate sarà sicuramente più serena con la consapevolezza di aver compiuto un gesto fondamentale di altruismo e solidarietà” è l’invito a donare di Fidas Mesagne.