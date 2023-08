POTENZA – E’ stato approvato il bilancio di esercizio 2022 di Acquedotto Lucano Spa che grazie all’impegno del management aziendale e all’azione determinante della Regione Basilicata, socio di maggioranza, è riuscito a riportare in positivo il risultato netto del conto economico del 2022 scongiurando l’effetto pericoloso dell’incremento del costo energetico triplicatosi rispetto al 2020. Una buona notizia soprattutto per le tasche dei cittadini che non saranno gravati da aumenti in bolletta.

