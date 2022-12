Approvata riqualificazione spiagge a Sud di Bari

Condividi su...

Linkedin email

Nuove aree pavimentate in legno, due chioschi destinati a servizi bar, punti ristoro ed edicole, collegamento dei tre accessi al mare attualmente esistenti. E ancora: un campo da calcio a 5, tre da beach tennis e beach volley, due da paddle e un’ampia zona attrezzata con macchine per esercizi a corpo libero. Sono alcuni degli interventi previsti nel programma di riqualificazione del tratto di lungomare Sud compreso fra le spiagge di Pane e Pomodoro e Torre Quetta, a Bari.

La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo che interessa anche aree attigue di corso Trieste e via Giovanni Di Cagno Abbrescia, con due distinti provvedimenti relativi al primo e secondo stralcio degli interventi previsti, rispettivamente dell’importo di 6 milioni 620mila e 5 milioni 290mila euro.

“L’intervento di trasformazione del litorale Sud, che non si limita agli aspetti fisici o ambientali, ma mira a una riqualificazione sociale sensibile con lo sviluppo di un’autentica socialità del mare, si inserisce nel più ampio intervento di Costa Sud, finanziato con fondi Pnrr – spiega Giuseppe Galasso, assessore comunale ai lavori pubblici -. Si affianca al progetto del collo d’oca a Sud di Rfi che determinerà lo spostamento dei binari e la realizzazione, nel tempo, di tutte le infrastrutture pubbliche e private utili a dare nuova vita a quest’area strategica per il futuro della città”.

”Nei primi mesi del 2023 sarà pubblicata la gara per appalto integrato grazie alla quale – prosegue Galasso – individueremo il soggetto esecutore dei lavori di entrambi i lotti che provvederà ad effettuare anche l’ultimo livello di progettazione esecutiva delle opere”.

Il progetto prevede anche, nelle vicinanze dell’area attrezzata per lo sport, l’installazione di un blocco servizi completo di docce esterne, toilette uomo-donna e toilette per persone con disabilità. Ci sarà anche un parcheggio protetto per bici e monopattini, oltre a una stazione di bike sharing e stalli per monopattini in locazione. Prevista anche la realizzazione di una pista ciclabile affiancata a un percorso fitness che, partendo dalla spiaggia di Pane e Pomodoro, raggiungerà l’ingresso di Torre Quetta.